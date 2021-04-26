Неделя в Киеве началась с пробок: где затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В столице по состоянию на 8:15 понедельника, 26 апреля, стоят в пробках улицы и все мосты в сторону центра. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
На правом берегу "красные" от пробок Большая окружная и Кольцевая дорога, часть улицы Голосеевской, проспект Валерия Лобановского, также проспект Любомира Гузара и улица Вадима Гетьмана. Также стоят проспект Победы, улицы Богатырская, Скляренко и Новоконстантиновская. Движение затруднено на Набережном шоссе.
Также в центре столицы "красные" Владимирский спуск, частично улицы Сечевых Стрельцов, Бассейная, Грушевского.
Стоят все мосты в сторону центра города.
На левом берегу затруднено движение по проспекту Перова и проспекту Освободителей. "Красные" - улицы Братиславская и Миропольская. Стоит проспект Бажана от метро "Харьковская" до "Славутича". Движение затруднено на улице Елизаветы Чавдар, проспекте Петра Григоренко, также "тянучка" на улицах Тростянецкая и Здолбуновская.
Напомним
Проблемы с движением транспорта в Киеве наблюдаются с 5 апреля. Тогда в городе начали действовать жесткие карантинные ограничения - проезд в общественном транспорте, включая в метро - только по спецпропускам.