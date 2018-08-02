Титулована тенісистка Вільямс зазнала найбільш розгромної поразки у кар'єрі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. 23-разова чемпіонка турнірі категорії “Великий шолом” американка Серена Вільямс зазнала поразки у зустрічі першого раунду турніру в Сан-Хосе, інформує УНН з посиланням на ESPN.
36-річна американка поступилася представниці Великої Британії Йоханні Конта у двох сетах, взявши лише один гейм — 1:6, 0:6.
Матч тривав 51 хвилину за які Вільямс 7 разів помилилася на подачі, не зробила жодного брейка і 3 рази подала навиліт. Конта відповіла 6 ейсамі і 6 брейками при 2 подвійних помилках.
Таким чином, Вільямс оновила свій антирекорд, зазнавши найбільш розгромної поразки. До цього вона в 1998 році поступалася Йоаннетті Крюгер з ПАР 1:6, 1:6, а також Сімоні Халеп в 2014-му — 0:6, 2:6.
Як повідомляв УНН, Вільямс після 13-місячної паузи пов’язаної з народженням дитини, дійшла до фіналу Вімблдону.