Титулованная теннисистка Уильямс потерпела наиболее разгромное поражение в карьере
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. 23-кратная чемпионка турнире категории “Большой шлем” американка Серена Уильямс потерпела поражение во встрече первого раунда турнира в Сан-Хосе, информирует УНН со ссылкой на ESPN.
36-летняя американка уступила представительнице Великобритании Йоханне Конта в двух сетах, взяв только один гейм — 1:6, 0:6.
Матч продолжался 51 минуту за которые Уильямс 7 раз ошиблась на подаче, не сделала ни одного брейка и 3 раза подала навылет. Конт ответила 6 эйсами и 6 брейками при 2 двойных ошибках.
Таким образом, Уильямс обновила свой антирекорд, потерпев наиболее разгромного поражения. До этого она в 1998 году уступала Йоаннетти Крюгер из ЮАР 1:6, 1:6, а также Симони Халеп в 2014-м — 0:6, 2:6.
Как сообщал УНН, Уильямс после 13-месячной паузы связанной с рождением ребенка, дошла до финала Уимблдона.