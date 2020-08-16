Титулована тенісистка Вільямс не змогла вийти у півфінал турніру в США

Матч тривав 2 години 9 хвилин і завершився з рахунком - 6:1, 4:6, 6:7 (5:7).

В рамках поєдинку Вільямс зробила чотири ейси і допустила дві подвійні помилки. В активі Роджерс п'ять подач навиліт.

Примітно, що для 23-кратної чемпіонки турнірів "Великого шолома" це фіаско стало четвертим в кар'єрі, коли вона поступилася опонентці із поза топ-100 рейтингу WTA.

Відзначимо, що 38-річна тенісистка зазнала першої поразки після карантину.