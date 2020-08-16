Титулованная теннисистка Уильямс не смогла выйти в полуфинал турнира в США

Матч продолжался 2 часа 9 минут и завершился со счетом - 6:1, 4:6, 6:7 (5:7).

В рамках поединка Уильямс сделала четыре эйса и допустила две двойные ошибки. В активе Роджерс пять подач навылет.

Примечательно, что для 23-кратной чемпионки турниров "Большого шлема" это фиаско стало четвертым в карьере, когда она уступила оппонентке из вне топ-100 рейтинга WTA.

Отметим, что 38-летняя теннисистка потерпела первое поражение после карантина.