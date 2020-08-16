Титулованная теннисистка Уильямс не смогла выйти в полуфинал турнира в США
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Американка Серена Уильямс в четвертьфинальном матче турнира в Лексингтоне (США) уступила 116-й ракетке мира Шелби Роджерс, сообщает УНН со ссылкой на WTA.
Матч продолжался 2 часа 9 минут и завершился со счетом - 6:1, 4:6, 6:7 (5:7).
В рамках поединка Уильямс сделала четыре эйса и допустила две двойные ошибки. В активе Роджерс пять подач навылет.
Примечательно, что для 23-кратной чемпионки турниров "Большого шлема" это фиаско стало четвертым в карьере, когда она уступила оппонентке из вне топ-100 рейтинга WTA.
Отметим, что 38-летняя теннисистка потерпела первое поражение после карантина.