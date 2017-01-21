Тисячі жінок вийшли на акції проти Д.Трампа у Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Тисячі жінок вийшли на вулиці європейських столиць, щоб приєднатися до "сестринських маршів" в Азії проти нового президента США Дональда Трампа напередодні великої акції у Вашингтоні, де очікується майже чверть мільйона людей, передає УНН з посиланням на Reuters.
Розмахуючи банерами з гаслами на кшталт "Особливі відносини, просто скажи ні" і "Бридкі жінки об'єднуються", демонстранти зібралися поблизу американського посольства на Гросвенор-сквер у Лондоні, перш ніж відправитися на мітинг на центральній Трафальгарській площі.
Близько 670 маршів були заплановані у всьому світі, відповідно до даних на сайті організаторів, де вказано, що очікується понад два мільйони демонстрантів проти Д.Трампа.
Знаменитості, в тому числі правозахисниця Бьянка Джаггер, співачка Шарлота Черч і актор Ян Маккеллен, висловили свою підтримку акції в соціальних мережах.
В Європі марші пройшли також в Берліні, Парижі, Римі, Відні, Женеві та Амстердамі.
Близько 2 тис. осіб вийшли на акцію у Відні, за оцінками поліції і організаторів, але мінусова температура швидко зменшила цю кількість до кількох сотень.
У Женеві, за оцінками поліції, зібралося близько 1 тис. осіб, в основному жінок і дітей, як пройшли маршем містом.
В Африці сотні протестуючих у Карурскому лісі в Найробі розмахували плакатами і співали американські пісні протесту.
У Сіднеї, найбільшому місті Австралії, близько 3 тис. людей - чоловіки і жінки - зібралися на мітинг в Гайд-парку щоб промарширувати до консульського центру США, в той час як організатори заявили, що 5 тис. людей зібралися в Мельбурні.
У Новій Зеландії марші пройшли в чотирьох містах за участю близько 2 тис. осіб.
В інших країнах Азії сотні людей приєдналися до акції протесту в Токіо.