Тысячи женщин вышли на акции против Д.Трампа в Европе

КИЕВ. 21 января. УНН. Тысячи женщин вышли на улицы европейских столиц, чтобы присоединиться к "сестринским маршам" в Азии против нового президента США Дональда Трампа накануне большой акции в Вашингтоне, где ожидается почти четверть миллиона человек, передает УНН со ссылкой на Reuters.