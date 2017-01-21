Тысячи женщин вышли на акции против Д.Трампа в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Тысячи женщин вышли на улицы европейских столиц, чтобы присоединиться к "сестринским маршам" в Азии против нового президента США Дональда Трампа накануне большой акции в Вашингтоне, где ожидается почти четверть миллиона человек, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Размахивая баннерами с лозунгами вроде "Особые отношения, просто скажи нет" и "Гадкие женщины объединяются", демонстранты собрались у американского посольства на Гросвенор-сквер в Лондоне, прежде чем отправиться на митинг на центральной Трафальгарской площади.
Около 670 маршей были запланированы во всем мире, согласно данным на сайте организаторов, где указано, что ожидается более двух миллионов демонстрантов против Д.Трампа.
Знаменитости, в том числе правозащитница Бьянка Джаггер, певица Шарлотта Черч и актер Ян МакКеллен, выразили свою поддержку акции в социальных сетях.
В Европе марши прошли также в Берлине, Париже, Риме, Вене, Женеве и Амстердаме.
Около 2 тыс. человек вышли на акцию в Вене, по оценкам полиции и организаторов, но минусовая температура быстро уменьшила это количество до нескольких сотен.
В Женеве, по оценкам полиции, собралось около 1 тыс. человек, в основном женщин и детей, которые прошли маршем по городу.
В Африке сотни протестующих в Карурском лесу в Найроби размахивали плакатами и пели американские песни протеста.
В Сиднее, крупнейшем городе Австралии, около 3 тыс. человек - мужчины и женщины - собрались на митинг в Гайд-парке, чтобы промаршировать к консульскому центру США, в то время как организаторы заявили, что 5 тыс. человек собрались в Мельбурне.
В Новой Зеландии марши прошли в четырех городах с участием около 2 тыс. человек.
В других странах Азии сотни людей присоединились к акции протеста в Токио.