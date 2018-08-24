Тисячі українців полягли від російської агресії – Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Тисячі та тисячі українців полягли від російської агресії. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час участі у святкуванні 27-ої річниці Незалежності України на Хрещатику у Києві, передає кореспондент УНН.
"Від рук ворога полягли тисячі і тисячі українців – військових та цивільних, чоловіків, жінок, дітей. Нас тестували і на міцність, і на розрив. Намагалися розділити народ і розчленувати країну. Пробували заблокувати наш рух до Європи. Хотіли загнати волелюбний народ назад в осоружне імперське стійло. І Слава Богові, і подяка кожному українцю за те, що ми з вами вистояли", - наголосив Президент.
"Воістину великою годиною для нас, українців, стали останні чотири з половиною роки. Ми пережили неймовірні випробування. Випробування війною, економічною кризою, що її спричинила російська агресія", - підкреслив Глава держави.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко подякував українцям за те, що вдалося вистояти у нелегкі часи.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко попросив вибачення за обіцянку, що АТО триватиме години, яку не виповнив.