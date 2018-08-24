Тысячи украинцев погибли от российской агрессии - Порошенко

"От рук врага полегли тысячи и тысячи украинцев - военных и гражданских, мужчин, женщин, детей. Нас тестировали и на прочность, и на разрыв. Пытались разделить народ и расчленить страну. Пробовали заблокировать наше движение в Европу. Хотели загнать свободолюбивый народ обратно в имперское стойло. и Слава Богу, и благодарность каждому украинцу за то, что мы с вами выстояли", - подчеркнул Президент.



"Поистине большим часом для нас, украинцев, стали последние четыре с половиной года. Мы пережили невероятные испытания. Испытание войной, экономическим кризисом, который вызвала российская агрессия", - подчеркнул глава государства.



Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил украинцев за то, что удалось выстоять в нелегкие времена.



Как сообщал УНН, П.Порошенко попросил прощения за обещание, что АТО продлится часа, которую исполнил.