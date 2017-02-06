Тисячі протестуючих зібрались в Барселоні у підтримку А.Маса
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Тисячі протестуючих зібралися біля будівлі суду в Барселоні в понеділок, коли екс-глава східного іспанського регіону Каталонія Артур Мас пішов під суд за організацію 2014 року референдуму про незалежність в порушення правового порядку, передає УНН з посиланням на Reuters.
Каталонія, середземноморський регіон зі своєю мовою і культурою, є домом для сильного сепаратистського руху і прихильників незалежності. Два роки тому активісти провели голосування про те, щоб відокремитися від Іспанії, поки А.Мас був губернатором.
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Опитування було проведено у відсутності правових підстав, оскільки центральний уряд Іспанії заблокував його в суді, заявивши, що це суперечить Конституції.
А.Маса, який пішов у відставку минулого року у якості лідера, звинувачують у непокорі проти держави і неправильних діях, як посадової особи. Йому може загрожувати 10-річна заборона займати державні посади, у випадку, якщо його визнають винним.
Обласна адміністрація Каталонії пообіцяла провести офіційний референдум з питання про її можливий відкол від Іспанії пізніше в цьому році.
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Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой продовжує чинити перешкоди будь-яким розмовам про референдум, одночасно, кажучи і про те, що він відкритий для діалогу.
"Ми можемо говорити, але всі повинні підкорятися закону", - сказав він у п'ятницю на Мальті.