Тысячи протестующих собрались в Барселоне в поддержку А.Маса
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Тысячи протестующих собрались у здания суда в Барселоне в понедельник, когда экс-глава восточного испанского региона Каталония Артур Мас пошел под суд за организацию в 2014 году референдума о независимости в нарушение правового порядка, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Каталония, средиземноморский регион со своим языком и культурой, является домом для сильного сепаратистского движения и сторонников независимости. Два года назад активисты провели голосование о том, чтобы отделиться от Испании, пока А.Мас был губернатором.
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Опрос был проведен при отсутствии правовых оснований, поскольку центральное правительство Испании заблокировало его в суде, заявив, что это противоречит Конституции.
А.Маса, который ушел в отставку в прошлом году в качестве лидера, обвиняют в неповиновении правительству государства и неправильных действиях, как должностного лица. Ему может грозить 10-летний запрет занимать государственные должности, в случае, если его признают виновным.
Областная администрация Каталонии пообещала провести официальный референдум по вопросу о ее возможном отсоединении от Испании позднее в этом году.
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Премьер-министр Испании Мариано Рахой продолжает препятствовать любым разговорам о референдуме одновременно говоря и о том, что он открыт для диалога.
"Мы можем говорить, но все должны подчиняться закону", - сказал он в пятницу на Мальте.