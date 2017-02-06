Тысячи протестующих собрались в Барселоне в поддержку А.Маса

$41.080.11
45.050.50
ukru
Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
06:46 • 24731 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

7 апреля, 16:13 • 62736 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 126383 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 132149 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 141622 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 155762 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 165433 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 126348 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139825 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 190248 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
6.5м/с
49%
Популярные новости

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 18642 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 20692 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 18737 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 21396 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 15515 просмотра
публикации

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 24731 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 203649 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 258244 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 459236 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 410188 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 32416 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 31840 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 46255 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 68258 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 75355 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Тысячи протестующих собрались в Барселоне в поддержку А.Маса

Киев • УНН

 • 10506 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Тысячи протестующих собрались у здания суда в Барселоне в понедельник, когда экс-глава восточного испанского региона Каталония Артур Мас пошел под суд за организацию в 2014 году референдума о независимости в нарушение правового порядка, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Тысячи протестующих собрались в Барселоне в поддержку А.Маса

Каталония, средиземноморский регион со своим языком и культурой, является домом для сильного сепаратистского движения и сторонников независимости. Два года назад активисты провели голосование о том, чтобы отделиться от Испании, пока А.Мас был губернатором.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спикера каталонского парламента судят за проведение голосования за независимость

Опрос был проведен при отсутствии правовых оснований, поскольку центральное правительство Испании заблокировало его в суде, заявив, что это противоречит Конституции.

А.Маса, который ушел в отставку в прошлом году в качестве лидера, обвиняют в неповиновении правительству государства и неправильных действиях, как должностного лица. Ему может грозить 10-летний запрет занимать государственные должности, в случае, если его признают виновным.

Областная администрация Каталонии пообещала провести официальный референдум по вопросу о ее возможном отсоединении от Испании позднее в этом году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конституционный суд Испании запретил референдум о независимости Каталонии

Премьер-министр Испании Мариано Рахой продолжает препятствовать любым разговорам о референдуме одновременно говоря и о том, что он открыт для диалога.

"Мы можем говорить, но все должны подчиняться закону", - сказал он в пятницу на Мальте.

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществополитикаНовости Мира
Brent
$63.84
Bitcoin
$79,490.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.01
Золото
$3,018.15
Ethereum
$1,570.26