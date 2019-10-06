Тисячі людей вийшли на марш за незалежність Шотландії в Единбурзі

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. В Единбурзі тисячі людей у суботу, 5 жовтня, вийшли на марш за незалежність Шотландії. Акція відбулася за кілька тижнів до запланованого виходу Великої Британії з ЄС. Шотландські націоналісти закликають провести ще один референдум щодо незалежності регіону від Великої Британії. Про це повідомляє УНН спираючись на DW та на інші ЗМІ.