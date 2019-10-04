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Прем'єр Ірландії заявив, що британці хочуть залишитися в ЄС

Київ • УНН

 • 9696 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Голова уряду Ірландії Лео Варадкар заявив, що жителі Великої Британії, всупереч політиці прем'єра Бориса Джонсона, хочуть залишитися в ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

Прем'єр Ірландії заявив, що британці хочуть залишитися в ЄС

"Лео Варадкар сьогодні звинуватив Бориса Джонсона у нівелюванні волі британців, заявивши, що вони хочуть залишитися в ЄС", - йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр Ірландії заявив: опитування показують, що громадськість Великої Британії воліє залишатися в Євросоюзі, але політичне керівництво цього не дозволяє.

Так Варадкар прокоментував новий план Brexit, оприлюднений Джонсоном. Відповідаючи на запитання журналістів під час візиту до Швеції, ірландський прем'єр сказав, що пропозиції його британського колеги не є "основою для угоди", припустивши, що там передбачається митний контроль на кордоні з Ірландією.

На запитання про можливість уникнення виходу Великої Британії з ЄС Варадкар фактично закликав до нового референдуму: "Усі опитування з моменту, коли прем'єр-міністр Джонсон став прем'єром, показують, що саме цього хочуть британці, але їхні політики не дають їм права вибору".

Нагадаємо, Туск вважає план Джонсона щодо Brexit непереконливим.

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