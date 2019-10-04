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Премьер Ирландии заявил, что британцы хотят остаться в ЕС

Киев • УНН

 • 9696 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Глава правительства Ирландии Лео Варадкар заявил, что жители Великобритании, вопреки политике премьера Бориса Джонсона, хотят остаться в ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Премьер Ирландии заявил, что британцы хотят остаться в ЕС

"Лео Варадкар сегодня обвинил Бориса Джонсона в нивелировании воли британцев, заявив, что они хотят остаться в ЕС", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Ирландии заявил: опросы показывают, что общественность Великобритании предпочитает оставаться в Евросоюзе, но политическое руководство этого не позволяет.

Так Варадкар прокомментировал новый план Brexit, обнародованный Джонсоном. Отвечая на вопросы журналистов во время визита в Швецию, ирландский премьер сказал, что предложения его британского коллеги не является "основой для соглашения", предположив, что там предполагается таможенный контроль на границе с Ирландией.

На вопрос о возможности избежания выхода Великобритании из ЕС Варадкар фактически призвал к новому референдума: "Все опросы с момента, когда премьер-министр Джонсон стал премьером, показывают, что именно этого хотят британцы, но их политики не дают им права выбора".

Напомним, Туск считает план Джонсона по Brexit неубедительным.

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