Премьер Ирландии заявил, что британцы хотят остаться в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Глава правительства Ирландии Лео Варадкар заявил, что жители Великобритании, вопреки политике премьера Бориса Джонсона, хотят остаться в ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
"Лео Варадкар сегодня обвинил Бориса Джонсона в нивелировании воли британцев, заявив, что они хотят остаться в ЕС", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Ирландии заявил: опросы показывают, что общественность Великобритании предпочитает оставаться в Евросоюзе, но политическое руководство этого не позволяет.
Так Варадкар прокомментировал новый план Brexit, обнародованный Джонсоном. Отвечая на вопросы журналистов во время визита в Швецию, ирландский премьер сказал, что предложения его британского коллеги не является "основой для соглашения", предположив, что там предполагается таможенный контроль на границе с Ирландией.
На вопрос о возможности избежания выхода Великобритании из ЕС Варадкар фактически призвал к новому референдума: "Все опросы с момента, когда премьер-министр Джонсон стал премьером, показывают, что именно этого хотят британцы, но их политики не дают им права выбора".
Напомним, Туск считает план Джонсона по Brexit неубедительным.