Тысячи человек вышли на марш за независимость Шотландии в Эдинбурге

Многие демонстранты несли шотландские флаги, некоторые были одеты в килты и играли на волынках, информирует агентство новостей AFP.

Среди участников марша была юрист и депутат британского парламента от Шотландской национальной партии (ШНП) Джоанна Черри. Она была среди тех парламентариев, кто поддержал принятый закон, который обязал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона просить у ЕС отсрочки Brexit при отсутствии соглашения.

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Черри написала в соцсети Twitter, что, по ее данным, в марше приняли участие 250 тысяч человек. Впрочем, такая оценка может быть завышенной. Организаторы марша, движение “Все под одним знаменем”, рассчитывали на 100 тысяч участников — такую цифру они называли и во время прошлогоднего марша. Местные СМИ в прошлом году оценили количество участников аналогичной акции в 20 тысяч.

Первая министр Шотландии Старджен не смогла принять участие в марше. “Успехов всем, кто выйдет на марш за независимость в Эдинбурге. Сегодня я лично не могу быть с вами, но я буду с вами мысленно. Хорошего дня. И не сомневайтесь — независимость наступает”, — написала Стерджа еще до начала акции в Twitter.

Шотландские националисты призывают провести второй референдум об отделении от Великобритании. Для проведения референдума Шотландия потребует согласия Лондона.

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Во время референдума в сентябре 2014 года 55 процентов шотландцев, которые приняли участие в референдуме, высказались против провозглашения независимости региона. Шотландские националисты утверждают, что британский референдум 2016 года в пользу Brexit означает, что необходим еще один референдум о независимости Шотландии, потому что 62 процента шотландцев проголосовали за дальнейшее членство Великобритании в ЕС.