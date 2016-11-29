Тисячі людей вишикувалися у чергу, аби віддати шану Ф.Кастро

Президент Куби Рауль Кастро під час приватної церемонії поклав квіти до урни із прахом брата, яку не виставляли на загальний огляд.

Зазначимо, після смерті 90-річного лідера влада країни оголосила дев’ятиденну жалобу.

Як повідомляв УНН, урну з прахом Ф.Кастро встановили у Міністерстві збройних сил Куби. Згодом прах колишнього лідера країни мають відвезти на кладовище у східному місті Сантьяго-де-Куба, де похований кубинський революціонер Хосе Марті.