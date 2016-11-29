Тысячи людей выстроились в очередь, чтобы отдать дань Ф.Кастро
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Официальное прощание началось в мемориале Хосе Марти в Гаване, где выставили украшенный розами портрет молодого Фиделя с винтовкой в руках. Тысячи людей выстроились в очередь, чтобы отдать последний долг многолетнему лидеру страны, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Президент Кубы Рауль Кастро во время частной церемонии возложил цветы к урне с прахом брата, которую выставляли на всеобщее обозрение.
Отметим, после смерти 90-летнего лидера власти страны объявили девятидневный траур.
Как сообщал УНН, урну с прахом Ф.Кастро установили в Министерстве вооруженных сил Кубы. Впоследствии прах бывшего лидера страны должны отвезти на кладбище в восточном городе Сантьяго-де-Куба, где похоронен кубинский революционер Хосе Марти.