Тысячи людей выстроились в очередь, чтобы отдать дань Ф.Кастро

Президент Кубы Рауль Кастро во время частной церемонии возложил цветы к урне с прахом брата, которую выставляли на всеобщее обозрение.

Отметим, после смерти 90-летнего лидера власти страны объявили девятидневный траур.

Как сообщал УНН, урну с прахом Ф.Кастро установили в Министерстве вооруженных сил Кубы. Впоследствии прах бывшего лидера страны должны отвезти на кладбище в восточном городе Сантьяго-де-Куба, где похоронен кубинский революционер Хосе Марти.