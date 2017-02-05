Тисячі людей прийшли попрощатися з міським головою Луцька
Київ • УНН
ЛУЦЬК-КИЇВ. 5 лютого. УНН. У Луцьку розпочалася громадська церемонія прощання з померлим керівником міста Миколою Романюком. На центральній площі зібралися тисячі жителів міста, передає кореспондент УНН.
Заупокійну службу відправили в Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Труну пронесли Театральним майданом. Царемонія прощання проходить у музично-драматичному театрі. Перед входом зібралися тисячі жителів міста.
Поховають М.Романюка у рідному селі Золочівка Млинівського району Рівненської області.
Як повідомляв УНН, міський голова Луцька Микола Романюк помер в п'ятницю в реанімації міськоі лікарні після тривалої недуги.
Президент України Петро Порошенко висловив співчуття рідним та близьким, друзям і колегам мера Луцька Миколи Романюка.