Тысячи людей пришли проститься с мэром Луцка
Киев • УНН
ЛУЦК-КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Луцке началась общественная церемония прощания с умершим руководителем города Николаем Романюком. На центральной площади собрались тысячи жителей города, передает корреспондент УНН.
Заупокойную службу отправили в Свято-Троицком кафедральном соборе. Гроб пронесли Театральной площадью. Царемония прощания проходит в музыкально-драматическом театре. Перед входом собрались тысячи жителей города.
Похоронят Н.Романюка в родном селе Золочевка Млиновского района Ровенской области.
Как сообщал УНН, мэр Луцка Николай Романюк умер в пятницу в реанимации городской больницы после продолжительной болезни.
Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Николая Романюка.