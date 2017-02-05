Тысячи людей пришли проститься с мэром Луцка

Заупокойную службу отправили в Свято-Троицком кафедральном соборе. Гроб пронесли Театральной площадью. Царемония прощания проходит в музыкально-драматическом театре. Перед входом собрались тысячи жителей города.

Похоронят Н.Романюка в родном селе Золочевка Млиновского района Ровенской области.

Как сообщал УНН, мэр Луцка Николай Романюк умер в пятницу в реанимации городской больницы после продолжительной болезни.

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Николая Романюка.