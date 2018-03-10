Тисячі доларів та медикаменти чоловік намагався провезти на окупований Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. На пункті в’їзду-виїзду “Майорське” затримано чоловіка, який намагався вивезти на контрольовану бойовиками територію 60 тис. дол., 13 тис. грн і медикаменти. Про це повідомляє Відділ взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, передає УНН.
“Сьогодні на лінії розмежування в Донецькій області військовослужбовці Краматорського прикордонного загону спільно з представниками фіскальної служби виявили велику суму грошей та стоматологічні препарати”, — йдеться у повідомленні.
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У ході перевірки прикордонний наряд в автомобілі українця виявив 60 тис дол та 13 тис. грн. Також в транспортному засобі знаходилися різноманітні медичні препарати, що використовуються в галузі стоматології. Їх сума оцінки становить понад 10 тис. грн.
Громадянина та виявлені знахідки передано працівникам ДФС для прийняття правового рішення.
Як повідомляв УНН, минулої доби лінію розмежування в зоні АТО перетнули 16,7 тисячі осіб та 2,8 тисячі автомобілів.