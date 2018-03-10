Тысячи долларов и медикаменты мужчина пытался провезти на оккупированный Донбасс

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. На пункте въезда-выезда "Майорское" задержан мужчина, который пытался вывезти на контролируемую боевиками территорию 60 тыс. долл., 13 тыс. грн и медикаменты. Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"Сегодня на линии разграничения в Донецкой области военнослужащие Краматорского пограничного отряда совместно с представителями фискальной службы обнаружили большую сумму денег и стоматологические препараты", - говорится в сообщении.

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В ходе проверки пограничный наряд в автомобиле украинца обнаружил 60 тысяч долларов и 13 тыс. грн. Также в транспортном средстве находились различные медицинские препараты, используемые в области стоматологии. Их сумма оценки составляет более 10 тыс. грн.

Гражданина и обнаруженные находки передали работникам ГФС для принятия правового решения.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки линию разграничения в зоне АТО пересекли 16,7 тысячи человек и 2,8 тысячи автомобилей.

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