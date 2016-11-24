Тисячі держслужбовців вийшли на антиурядові акції у Греції

Понад три тисячі держслужбовців, вчителів і лікарів, за призовом профспілки державного сектора Греції (ADEDY) і Всеробітничий бойового фронту Греції (ПАМЕ) зібралися на площу Синтагма, де розташований парламент країни.

Акцію підтримали студенти, пенсіонери і мігранти, які виступили проти жорстких реформ уряду і зниження зарплат. Вулиці, що ведуть на площу, були закриті для руху.

Тим часом, за призовом ADEDY на 24-годинний страйк вийшли працівники медустанов і портові робітники.

Акції протесту проведені також в інших великих містах країни - Салоніки, Патри і Волос.