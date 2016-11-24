Тысячи госслужащих вышли на антиправительственные акции в Греции
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Тысячи госслужащих, учителей и врачей в Греции вышли на марш протеста против новых мер жесткой экономии правительства Алексиса Ципраса, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Более трех тысячь госслужащих, учителей и врачей, по призыву профсоюза государственного сектора Греции (ADEDY) и Всерабочий боевого фронта Греции (ПАМЕ) собрались на площадь Синтагма, где расположен парламент страны.
Акцию поддержали студенты, пенсионеры и мигранты, которые выступили против жестких реформ правительства и снижения зарплат. Улицы, ведущие на площадь, были закрыты для движения.
Между тем, по призыву ADEDY на 24-часовую забастовку вышли работники медучреждений и портовые рабочие.
Акции протеста проведены также в других крупных городах страны - Салоники, Патры и Волос.