Тисячі активістів влаштували мітинг у Нью-Йорку проти антиізраїльських настроїв в ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Тисячі демонстрантів біля Постійного представництва Франції при ООН у Нью-Йорку виступили проти антиізраїльських настроїв, які нещодавно поширилися в організації, передає УНН з посиланням на Ruptly.
Так, активісти протестували проти резолюції, яку Рада Безпеки ООН ухвалила ще 23 грудня.
В документі висловили заклик до припинити будівництво поселень на окупованій палестинській території, включаючи Східний Єрусалим.
Сьогоднішній протест передував близькосхідній мирній конференції, що має відбутися у Парижі 15 січня.
Зазначимо, що на конференції зберуться представники близько 70 країн. Вони підтримають заклики до мирних переговорів між Ізраїлем і палестинцями та до припинення будівництва Ізраїлем поселень на Західному березі Йордану.
У цьому заході не будуть присутніми ані лідери Ізраїлю, ані палестинське керівництво.