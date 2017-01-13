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Тисячі активістів влаштували мітинг у Нью-Йорку проти антиізраїльських настроїв в ООН

Тисячі активістів влаштували мітинг у Нью-Йорку проти антиізраїльських настроїв в ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Тисячі демонстрантів біля Постійного представництва Франції при ООН у Нью-Йорку виступили проти антиізраїльських настроїв, які нещодавно поширилися в організації, передає УНН з посиланням на Ruptly.

Так, активісти протестували проти резолюції, яку Рада Безпеки ООН ухвалила ще 23 грудня.

В документі висловили заклик до припинити будівництво поселень на окупованій палестинській території, включаючи Східний Єрусалим.

Сьогоднішній протест передував близькосхідній мирній конференції, що має відбутися у Парижі 15 січня.

Зазначимо, що на конференції зберуться представники близько 70 країн. Вони підтримають заклики до мирних переговорів між Ізраїлем і палестинцями та до припинення будівництва Ізраїлем поселень на Західному березі Йордану.

У цьому заході не будуть присутніми ані лідери Ізраїлю, ані палестинське керівництво.

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