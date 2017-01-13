Тысячи активистов устроили митинг в Нью-Йорке против антиизраильских настроений в ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Тысячи демонстрантов у Постоянного представительства Франции при ООН в Нью-Йорке выступили против антиизраильских настроений, которые недавно распространились в организации, передает УНН со ссылкой на Ruptly.
Так, активисты протестовали против резолюции, которую Совет Безопасности ООН принял еще 23 декабря.
В документе выразили призыв прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим.
Сегодняшний протест предшествовал ближневосточной мирной конференции, которая должна состояться в Париже 15 января.
Отметим, что на конференции соберутся представители около 70 стран. Они поддержат призывы к мирным переговорам между Израилем и палестинцами и к прекращению строительства Израилем поселений на Западном берегу Иордана.
На этом мероприятии не будут присутствовать ни лидеры Израиля, ни палестинское руководство.