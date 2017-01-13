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Тысячи активистов устроили митинг в Нью-Йорке против антиизраильских настроений в ООН

Киев • УНН

 • 11311 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Тысячи демонстрантов у Постоянного представительства Франции при ООН в Нью-Йорке выступили против антиизраильских настроений, которые недавно распространились в организации, передает УНН со ссылкой на Ruptly.

Так, активисты протестовали против резолюции, которую Совет Безопасности ООН принял еще 23 декабря.

В документе выразили призыв   прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим.

Сегодняшний протест предшествовал ближневосточной мирной конференции, которая должна состояться в Париже 15 января.

Отметим, что на конференции соберутся представители около 70 стран. Они поддержат призывы к мирным переговорам между Израилем и палестинцами и к прекращению строительства Израилем поселений на Западном берегу Иордана.

На этом мероприятии не будут присутствовать ни лидеры Израиля, ни палестинское руководство.

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