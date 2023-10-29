Тищенко розповів хто та чому на нього напав у Брюховичах на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Народний депутат України Микола Тищенко розповів про події у Брюховичах на Львівщині, де напередодні ввечері на нього напали. За словами нардепа він саме виконував свої депутатські повноваження із захисту прав людей. Ім’я та поведінку нападника Тищенко описав на своїх офіційних сторінка у соц мережах, передає УНН.
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“На місце злочину приїхав Журбенко Василь... Він поводив себе дуже агресивно, принижував моїх помічників, провокував поліцію та всіх присутніх. Публічно залякував та погрожував жінкам, працівницям пансіонату. ... дана особа вдарила мене в присутності поліції, на нього відкрито кримінальне провадження про напад на мене під час виконання моїх депутатських повноважень”, — розповів Тищенко.
Деталі
За даними нардепа він поїхав у Брюховичі, що в передмісті Львова, розібратись із земельним конфліктом. Там за словами Тищенка невідомі намагаються привласнити собі 2 гектари комунальної землі, де живуть літні люди. Вони звернулись до депутата захистити їх і їхні домівки від “рейдерського захоплення”.
До пізнього вечора люди говорили із нардепом у присутності поліції. Ці перемовини Тищенко зафіксував на відео, та виклав у соц мережі.
А на нападника написав заяву до поліції. Тищенко відзначив, що той самий чоловік, що поліз до нього із кулаками публічно залякував та погрожував місцевим жінкам, працівницям пансіонату. Він вмовив постраждалих також дати свідчення поліцейським. Відповідно до даних нардепа про це було написано заяви за ст. 190, 358, 28, 191 ККУ.
Нагадаємо
Про напад на народного депутата Миколу Тищенка сьогодні зранку повідомив інший нардер Олексій Гончаренко.