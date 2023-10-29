Тищенко розповів хто та чому на нього напав у Брюховичах на Львівщині

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Народний депутат України Микола Тищенко розповів про події у Брюховичах на Львівщині, де напередодні ввечері на нього напали. За словами нардепа він саме виконував свої депутатські повноваження із захисту прав людей. Ім’я та поведінку нападника Тищенко описав на своїх офіційних сторінка у соц мережах, передає УНН.