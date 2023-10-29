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Тищенко рассказал кто и почему на него напал в Брюховичах на Львовщине

Киев • УНН

 • 269938 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Народный депутат Украины Николай Тищенко рассказал о событиях в Брюховичах на Львовщине, где накануне вечером на него напали. По словам нардепа он как раз выполнял свои депутатские полномочия по защите прав людей. Имя и поведение нападавшего Тищенко описал на своих официальных страницах в соцсетях, передает УНН.

Тищенко рассказал кто и почему на него напал в Брюховичах на Львовщине

Цитата

“На место преступления приехал Журбенко Василий... Он вел себя очень агрессивно, унижал моих помощников, провоцировал полицию и всех присутствующих. Публично запугивал и угрожал женщинам, работницам пансионата. ... данное лицо ударило меня в присутствии полиции, на него открыто уголовное производство о нападении на меня во время выполнения моих депутатских полномочий”, — рассказал Тищенко.

Детали

По данным нардепа он поехал в Брюховичи, что в пригороде Львова, разобраться с земельным конфликтом. Там, по словам Тищенко, неизвестные пытаются присвоить себе 2 гектара коммунальной земли, где живут пожилые люди. Они обратились к депутату защитить их и их дома от “рейдерского захвата”.

До позднего вечера люди говорили с нардепом в присутствии полиции. Переговоры Тищенко зафиксировал на видео, и выложил в соц сети.

А на нападавшего написал заявление в полицию. Тищенко отметил, что тот самый человек, который полез к нему с кулаками публично запугивал и угрожал местным женщинам, работницам пансионата. Он уговорил пострадавших также дать показания полицейским. Согласно данным нардепа об этом были написаны заявления по ст. 190, 358, 28, 191 УКУ.

Напомним

О нападении на народного депутата Николая Тищенко сегодня утром сообщил другой нардер Алексей Гончаренко.

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