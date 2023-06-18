"Типове російське шулерство" - Подоляк про заяву путіна на зустрічі з лідерами африканських країн
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк у неділю прокоментував заяву російського диктатора володимира путіна на зустрічі з лідерами африканських країн про те, що діє нібито "виключно в межах Статуту ООН", назвавши це типовим російським шулерством, передає УНН.
Цитата
«Типове російське… шулерство. Воєнний злочинець у міжнародному розшуку, з ордером на арешт запевняє африканських лідерів, що діє виключно в межах Статуту ООН», - зазначив Подоляк у Twitter.
Він поцікавився, що каже Статут ООН про показові страти, тортури над полоненими та судилища.
«Можливо, ми щось пропустили… А що написано в Статуті ООН про суверенне право вторгатися на територію іншої країни, окупувати частину земель та створювати квазіутворення, масово вбивати, катувати та грабувати населення, викрадати дітей, а потім, зазнаючи поразки, підривати греблі й об’єкти критичної інфраструктури? Що каже Статут ООН про показові страти, тортури над полоненими та судилища? Можливо, у «МГІМО» викладають якусь іншу версію міжнародного права?», - написав Подоляк.
Доповнення
Президент ПАР Сиріл Рамафоса закликав диктатора володимира путіна повернутись до мирних переговорів з Україною. путін відповів, що заборону на них нібито запровадив Президент України Володимир Зеленський.