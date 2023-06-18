"Типичное российское шулерство" - Подоляк о заявлении путина на встрече с лидерами африканских стран

Цитата

«Типичное российское… шулерство. Военный преступник в международном розыске, с ордером на арест уверяет африканских лидеров, что действует исключительно в рамках Устава ООН», - отметил Подоляк в Twitter.

Он поинтересовался, что говорит Устав ООН о показательных казнях, пытках над пленными и судилищах.

«Возможно, мы что-то пропустили… А что написано в Уставе ООН о суверенном праве вторгаться на территорию другой страны, оккупировать часть земель и создавать квазиобразования, массово убивать, пытать и грабить население, похищать детей, а затем, терпя поражение, взрывать плотины и объекты критической инфраструктуры? Что говорит Устав ООН о показательных казнях, пытках над пленными и судилищах? Возможно, в «МГИМО» преподают какую-то другую версию международного права?» - написал Подоляк.

Дополнение

Президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал диктатора владимира путина вернуться к мирным переговорам с Украиной. путин ответил, что запрет на них якобы ввел Президент Украины Владимир Зеленский.