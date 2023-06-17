путін заявив, що Зеленський відмовився від мирних переговорів

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 6436 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 26246 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 28431 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 35728 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 106002 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 175953 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 186543 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 141779 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137486 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87770 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
6м/с
30%
Популярнi новини

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 22876 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 26805 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 28411 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 22342 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

02:44 • 10903 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 11316 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 26309 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 186577 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 242031 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 389773 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 16638 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 21697 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 37890 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 34153 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 141783 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

путін заявив, що Зеленський відмовився від мирних переговорів

Київ • УНН

 • 1748200 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Президент ПАР Сиріл Рамафоса закликав диктатора володимира путіна повернутись до мирних переговорів з Україною. путін відповів, що заборону на них запровадив Президент України Володимир Зеленський, пише Медуза, передає УНН.

путін заявив, що Зеленський відмовився від мирних переговорів

Цитата 

«… не ми, а керівництво України оголосило про те, що воно не вестиме жодних переговорів. На додаток, чинний президент України підписав відповідний декрет, який забороняє вести ці переговори», - сказав президент рф.

Деталі 

Під час візиту делегації країн Африки до санкт-петербурга президент Південно-Африканської республіки заявив, що війну в Україні потрібно терміново припинити. Він нагадав, що мирна пропозиція африканських країн по Україні будується на десяти елементах, які були озвучені місією напередодні в Києві.

Диктатор рф і собі зазначив, що москва «з повагою» ставиться до позиції Африки на  користь мирного врегулювання та «відкрита до діалогу» з усіма, хто враховуватиме російські інтереси. 

Довідково 

Переговори між росією та Україною припинилися невдовзі після відступу російських військ із Київської області. На початку квітня 2022 року було зафіксовано перші докази військових злочинів російської армії у Бучі та інших населених пунктах регіону.

Нагадаємо 

Речник російського диктатора дмитро пєсков заявив, що африканські лідери не передавали путіну послання від Президента України Володимира Зеленського. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Brent
$64.93
Bitcoin
$84,578.90
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,243.41
Ethereum
$1,635.74