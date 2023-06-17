путін заявив, що Зеленський відмовився від мирних переговорів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Президент ПАР Сиріл Рамафоса закликав диктатора володимира путіна повернутись до мирних переговорів з Україною. путін відповів, що заборону на них запровадив Президент України Володимир Зеленський, пише Медуза, передає УНН.
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«… не ми, а керівництво України оголосило про те, що воно не вестиме жодних переговорів. На додаток, чинний президент України підписав відповідний декрет, який забороняє вести ці переговори», - сказав президент рф.
Деталі
Під час візиту делегації країн Африки до санкт-петербурга президент Південно-Африканської республіки заявив, що війну в Україні потрібно терміново припинити. Він нагадав, що мирна пропозиція африканських країн по Україні будується на десяти елементах, які були озвучені місією напередодні в Києві.
Диктатор рф і собі зазначив, що москва «з повагою» ставиться до позиції Африки на користь мирного врегулювання та «відкрита до діалогу» з усіма, хто враховуватиме російські інтереси.
Довідково
Переговори між росією та Україною припинилися невдовзі після відступу російських військ із Київської області. На початку квітня 2022 року було зафіксовано перші докази військових злочинів російської армії у Бучі та інших населених пунктах регіону.
Нагадаємо
Речник російського диктатора дмитро пєсков заявив, що африканські лідери не передавали путіну послання від Президента України Володимира Зеленського.