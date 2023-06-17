Цитата

«… не мы, а руководство Украины объявило о том, что оно не будет вести никаких переговоров. В дополнение, действующий президент Украины подписал соответствующий декрет, который запрещает вести эти переговоры», - сказал президент рф.

Детали

Во время визита делегации стран Африки в санкт-петербург президент Южно-Африканской республики заявил, что войну в Украине нужно срочно прекратить. Он напомнил, что мирное предложение африканских стран по Украине строится на десяти элементах, которые были озвучены миссией накануне в Киеве.

Диктатор рф и себе отметил, что москва «с уважением» относится к позиции Африки в пользу мирного урегулирования и «открыта к диалогу» со всеми, кто будет учитывать российские интересы.

Справочно

Переговоры между россией и Украиной прекратились вскоре после отступления российских войск из Киевской области. В начале апреля 2022 года были зафиксированы первые доказательства военных преступлений российской армии в Буче и других населенных пунктах региона.

Напомним

Представитель российского диктатора дмитрий песков заявил, что африканские лидеры не передавали путину послание от Президента Украины Владимира Зеленского.