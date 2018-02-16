Тимошенко: маємо зробити все можливе, щоб відповіддю на гібридну війну не став гібридний мир

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Голова партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко закликала шукати нові рішення і стратегії для припинення гібридної війни Росії проти України, а також для уникнення запровадження гібридного миру. Про це вона заявила, виступаючи під час панельної дискусії “Нові загрози вимагають нового лідерства”, яка проходила в рамках Мюнхенської безпекової конференції у Німеччині, передає УНН.