Тимошенко: маємо зробити все можливе, щоб відповіддю на гібридну війну не став гібридний мир
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Голова партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко закликала шукати нові рішення і стратегії для припинення гібридної війни Росії проти України, а також для уникнення запровадження гібридного миру. Про це вона заявила, виступаючи під час панельної дискусії “Нові загрози вимагають нового лідерства”, яка проходила в рамках Мюнхенської безпекової конференції у Німеччині, передає УНН.
“Прагнення мого народу бути частиною Європи, бути частиною НАТО не пройшли безкарно. Росія почала проти нас війну. Було анексовано частину нашої території — Крим і окуповано частину нашої східної території — Донбас”, — наголосила лідер “Батьківщини”.
“Якби 10 років тому мені сказали, що на нас підуть війною, я б відповіла, що це божевілля. Але це сталося. У нас вбито понад 10 тисяч людей, зокрема тисячу жінок та дітей. Це велика трагедія”, — сказала Юлія Тимошенко.
За її словами, Україна — це абсолютно мирна держава.
“І саме тому українці запитують, чому не діє Будапештський меморандум, який надав гарантії недоторканності нашої території і наших кордонів. Тоді Україна добровільно відмовилась від третього за потужністю ядерного потенціалу. Чому четвертий рік йде війна, гібридна війна? У цих умовах ми мусимо зробити все можливе для того, щоб відповіддю на гібридну війну не став гібридний мир”, — заявила Тимошенко.
На її переконання, такий гібридний мир є недопустимим.
Нагадаємо, що 16-18 лютого Юлія Тимошенко та заступник Голови партії, голова комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря беруть участь у Мюнхенській безпековій конференції, яка проходить у місті Мюнхен (Німеччина).
Як відомо, Мюнхенська безпекова конференція є найпрестижнішою унікальною платформою у світі для міжнародної еліти у сфері безпекової політики та проводиться щорічно з 1963 року.