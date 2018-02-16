Тимошенко: должны сделать все возможное, чтобы ответом на гибридную войну не стал гибридный мир
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала искать новые решения и стратегии для прекращения гибридной войны России против Украины, а также во избежание введения гибридного мира. Об этом она заявила, выступая на панельной дискуссии "Новые угрозы требуют нового лидерства", которая проходила в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, передает УНН.
"Стремление моего народа быть частью Европы, быть частью НАТО не прошли безнаказанно. Россия начала против нас войну. Была аннексированна часть нашей территории - Крым и оккупирована часть нашей восточной территории - Донбасс", - отметила лидер "Батькивщины".
"Если бы 10 лет назад мне сказали, что на нас пойдут войной, я бы ответила, что это безумие. Но это произошло. У нас убито более 10 тыс. человек, в том числе тысячи женщин и детей. Это большая трагедия", - сказала Юлия Тимошенко.
По ее словам, Украина - это абсолютно мирное государство.
"И именно поэтому украинцы спрашивают, почему не действует Будапештский меморандум, который предоставил гарантии неприкосновенности нашей территории и наших границ. Тогда Украина добровольно отказалась от третьего по мощности ядерного потенциала. Почему четвертый год идет война, гибридная война? В этих условиях мы должны сделать все возможное для того, чтобы ответом на гибридную войну не стал гибридный мир", - заявила Тимошенко.
По ее убеждению, такой гибридный мир является недопустимым.
Напомним, что 16-18 февраля Юлия Тимошенко и заместитель председателя партии, председатель комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря принимают участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая проходит в городе Мюнхен (Германия).
Как известно, Мюнхенская конференция является самой престижной уникальной платформой в мире для международной элиты в сфере безопасности и проводится ежегодно с 1963 года.