Тимошенко: должны сделать все возможное, чтобы ответом на гибридную войну не стал гибридный мир

"Стремление моего народа быть частью Европы, быть частью НАТО не прошли безнаказанно. Россия начала против нас войну. Была аннексированна часть нашей территории - Крым и оккупирована часть нашей восточной территории - Донбасс", - отметила лидер "Батькивщины".

"Если бы 10 лет назад мне сказали, что на нас пойдут войной, я бы ответила, что это безумие. Но это произошло. У нас убито более 10 тыс. человек, в том числе тысячи женщин и детей. Это большая трагедия", - сказала Юлия Тимошенко.

По ее словам, Украина - это абсолютно мирное государство.

"И именно поэтому украинцы спрашивают, почему не действует Будапештский меморандум, который предоставил гарантии неприкосновенности нашей территории и наших границ. Тогда Украина добровольно отказалась от третьего по мощности ядерного потенциала. Почему четвертый год идет война, гибридная война? В этих условиях мы должны сделать все возможное для того, чтобы ответом на гибридную войну не стал гибридный мир", - заявила Тимошенко.

По ее убеждению, такой гибридный мир является недопустимым.

Напомним, что 16-18 февраля Юлия Тимошенко и заместитель председателя партии, председатель комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря принимают участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая проходит в городе Мюнхен (Германия).

Как известно, Мюнхенская конференция является самой престижной уникальной платформой в мире для международной элиты в сфере безопасности и проводится ежегодно с 1963 года.