Тимчасовий повірений США зустрівся з посадовцями ПриватБанку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор обговорив з посадовцями ПриватБанку важливість збереження успішної реформи банківського сектору в Україні. Про це у Twitter повідомляє Посольство США в Україні, передає УНН.
“Тимчасовий повірений у справах США Тейлор обговорив нещодавно з посадовцями ПриватБанку важливість збереження успішної реформи банківського сектору, що давалась так нелегко, включно з реформою корпоративного управління ПриватБанку”, — йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, раніше у посольстві заявили, що рішення уряду та Національного банку України націоналізувати ПриватБанк забезпечило довгострокову життєздатність банку, захистило гроші мільйонів українських громадян і зміцнило економічне здоров’я країни.