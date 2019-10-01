Временный поверенный США встретился с чиновниками ПриватБанка
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Временный поверенный в делах США Вильям Тейлор обсудил с чиновниками ПриватБанка важность сохранения успешной реформы банковского сектора в Украине. Об этом в Twitter сообщает Посольство США в Украине, передает УНН.
"Временный поверенный в делах США Тейлор обсудил недавно с чиновниками ПриватБанка важность сохранения успешной реформы банковского сектора, давалась так нелегко, включая реформой корпоративного управления ПриватБанка", - говорится в сообщении.
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Напомним, ранее в посольстве заявили, что решение правительства и Национального банка Украины национализировать ПриватБанк обеспечило долгосрочную жизнеспособность банка, защитило деньги миллионов украинских граждан и укрепило экономическое здоровье страны.