Тимчасовий повірений США прокоментував чутки про неприязнь Волкера до Богдана

КИЇВ. 25 червня. УНН. Тимчасово повірений у справах США Вільям Тейлор не в курсі щодо занепокоєнь спецпредставника США Курта Волкера через призначення Андрія Богдана до Адміністрації Президента через зв’язки останнього з бізнесменом Ігорем Коломойським. Водночас у США є певне бачення щодо людей, яких призначають на посади в Україні. Про це повірений заявив на зустрічі з пресою, передає кореспондент УНН.