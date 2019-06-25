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Тимчасовий повірений США прокоментував чутки про неприязнь Волкера до Богдана

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Тимчасово повірений у справах США Вільям Тейлор не в курсі щодо занепокоєнь спецпредставника США Курта Волкера через призначення Андрія Богдана до Адміністрації Президента через зв’язки останнього з бізнесменом Ігорем Коломойським. Водночас у США є певне бачення щодо людей, яких призначають на посади в Україні. Про це повірений заявив на зустрічі з пресою, передає кореспондент УНН.

Тимчасовий повірений США прокоментував чутки про неприязнь Волкера до Богдана

"Ми з Куртом Волкером регулярно спілкуємось, і ми намагаємось допомагати один одному у нашій діяльності. Мені не відомі його коментарі та думки щодо конкретного приводу (призначення Андрія Богдана главою АП - ред.), але загалом хочу сказати, що ми не хочемо бути залучені у процесі прийняття рішень щодо призначень людей на посади", - сказав дипломат.

Водночас, зі слів Тейлора, зазвичай, США не соромляться коментувати і висловлювати свої думки щодо напрямків, цінностей людей, які Штати хотіли б бачити у людей, призначених на ті чи інші посади.

"Тож вірність курсу демократичного врядування, руху України до Європи, вірність курсу відстоювання української територіальної цілісності в суверенітету - ці цінності важливі для нас і я думаю вони є важливими для української влади. Тож ми зазвичай заохочуємо призначення таких людей, які поділяють ці цінності", - зауважив він.

Як повідомляв УНН, США дуже зацікавлені у візиті Зеленського

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