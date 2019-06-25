Временный поверенный США прокомментировал слухи о неприязни Волкера к Богдану

"Мы с Куртом Волкером регулярно общаемся, и мы стараемся помогать друг другу в нашей деятельности. Мне не известны его комментарии и мнения по конкретному поводу (назначение Андрея Богдана главой АП - ред.), но в целом хочу сказать, что мы не хотим быть вовлечены в процессе принятия решений относительно назначений людей на должности", - сказал дипломат.

В то же время, по словам Тейлора, как правило, США не стесняются комментировать и высказывать свое мнение относительно направлений, ценностей людей, которые Штаты хотели бы видеть у людей, назначенных на те или иные должности.

"Поэтому верность курса демократического управления, движения Украины в Европу, верность курса отстаивания украинской территориальной целостности в суверенитета - эти ценности важны для нас и я думаю они важны для украинской власти. Поэтому мы обычно поощряем назначения людей, которые разделяют эти ценности", - отметил он.



Как сообщал УНН, США очень заинтересованы в визите Зеленского.