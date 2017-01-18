Тимчасовим в.о. голови Держекоінспекції призначено І.Яковлєва
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Сьогодні, 18 січня, під час засідання Кабінету міністрів України відсторонили від виконання обов’язків голови Державної екологічної інспекції України Андрія Заїку та призначили тимчасовим в.о. голови Держекоінспекції Ігоря Яковлєв. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінекології.
Як повідомив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, І.Яковлєв виграв конкурс на заміщення посади першого заступника очільника інспекції.
“Сподіваюсь, що реформа служби отримає новий поштовх і стрімко набере обертів. Зі свого боку ще раз підкреслюю, що така реформа — один з ключових моїх та уряду антикорупційних пріоритетів”, — прокоментував О.Семерак.
Він зазначив, що у Міністерстві екології так природних ресурсів триває робота з реформування Державної екологічної інспекції, яка повинна перетворитися на дієвий інструмент контролю.
“У рамках створення нового органу природоохоронного контролю маємо підготувати відповідну законодавчу базу, підібрати нових людей, залучити громадськість. Ця робота зараз активно ведеться і визначена одним із наших пріоритетів на нинішній рік”, — зазначив міністр.
Нагадаємо, що на початку січня нинішнього року Кабмін призначив службове розслідування стосовно голови Державної екологічної інспекції України.