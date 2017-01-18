Временным и.о. главы Госэкоинспекции назначили И.Яковлева
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Сегодня, 18 января, во время заседания Кабинета министров Украины отстранили от исполнения обязанностей главу Государственной экологической инспекции Украины Андрея Заику и назначили временным и.о. главы Госэкоинспекции Игоря Яковлева. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минэкологии.
Как сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, И.Яковлев выиграл конкурс на замещение должности первого заместителя главы инспекции.
"Надеюсь, что реформа службы получит новый толчок и стремительно наберет обороты. Со своей стороны еще раз подчеркиваю, что такая реформа - один из ключевых моих и правительства антикоррупционных приоритетов", - прокомментировал О.Семерак.
Он отметил, что в Министерстве экологии и природных ресурсов продолжается работа по реформированию Государственной экологической инспекции, которая должна превратиться в действенный инструмент контроля.
"В рамках создания нового органа природоохранного контроля должны подготовить соответствующую законодательную базу, подобрать новых людей, привлечь общественность. Эта работа сейчас активно ведется и определена одним из наших приоритетов на нынешний год", - отметил министр.
Напомним, что в начале января этого года Кабмин назначил служебное расследование в отношении главы Государственной экологической инспекции Украины.