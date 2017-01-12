Тимчасовим адміністратором “Платинум банку” став ліквідатор банку “Михайлівський”

Згідно з цим рішенням, розпочато процедуру виведення “Платинум Банку” з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації на один місяць з 11 січня 2017 року до 10 лютого 2017 року включно, призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження тимчасового адміністратора ПАТ “Платинум Банку”, визначені статтями 37-39 Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”, провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Ірклієнку Юрію Петровичу на один місяць з 11 січня 2017 року до 10 лютого 2017 року включно.

Реквізити ПАТ “Платинум Банк”: код ЄДРПОУ 33308489, МФО 380388, місцезнаходження: вул. Амосова, 12, м. Київ, 03680.

Про час та порядок виплат вкладникам ПАТ “Платинум Банк” буде повідомлено додатково на офіційному сайті Фонду, на сайті ПАТ “Платинум Банк” та відділеннях цього банку.

Нагадаємо, раніше Ю.Ірклієнко був тимчасовим адміністратором банку “Михайлівський”.

У зв’язку з цим вкладники “Платинум банку” неоднозначно сприйняли інформацію про призначення саме Ю.Ірклієнка тимчасовим адміністратором.

“З огляду на великий досвід по Банку „Михайлівський“, Юрія Петровича Ірклієнко в доведенні, що грошей не було, вкладникам „Платинум Банку“ слід заздалегідь готуватися до створення ініціативної групи для ведення переговорів і підготовки акцій протестів. Як наочно показала історія з банком „Михайлівський“, Фонд гарантування просто так не віддасть гроші, які належать вам за законом, для цього і була створена нова група”, — такий пост опубліковано в групі вкладників “Платинум банку” у Facebook.

Нагадаємо, згідно з правовою експертизою, банк “Михайлівський” необґрунтовано віднесено до категорії неплатоспромжних.

Вкладники банку “Михайлівський” у свою чергу звинувачують Фонд гарантування вкладів у навмисному блокуванні виплат.