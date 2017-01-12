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Временным администратором "Платинум банка" стал ликвидатор банка "Михайловский"

Временным администратором "Платинум банка" стал ликвидатор банка "Михайловский"

Киев • УНН

 • 15008 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. На основании решения правления Национального банка Украины об отнесении ПАО "Платинум банк" к категории неплатежеспособных исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц принято решение о введении в банке временной администрации и делегировании полномочий временного администратора. Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов, передает УНН.

Согласно этому решению, начали процедуру вывода "Платинум Банка" с рынка путем введения в нем временной администрации на один месяц с 11 января 2017 г. до 10 февраля 2017 г. включительно, назначено уполномоченное лицо Фонда и делегированы все полномочия временного администратора ПАО "Платинум Банка", определенные статьями 37-39 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", ведущему специалисту по вопросам урегулирования неплатежеспособности банков отдела внедрения процедуры временной администрации и ликвидации департамента урегулирования неплатежеспособности банков Ирклиенко Юрию Петровичу на один месяц с 11 января 2017 до 10 февраля 2017 г. включительно.

Реквизиты ПАО "Платинум Банк" код ЕГРПОУ 33308489, МФО 380388, местонахождение: ул. Амосова, 12, г. Киев, 03680.

О времени и порядке выплат вкладчикам ПАО "Платинум Банк" сообщат дополнительно на официальном сайте Фонда, на сайте ПАО "Платинум Банк" и в отделениях этого банка.

Напомним, ранее Ю.Ирклиенко был временным администратором банка "Михайловский".

В связи с этим вкладчики "Платинум банка" неоднозначно восприняли информацию о назначении именно Ю.Ирклиенко временным администратором.

"Учитывая большой опыт по Банку "Михайловский" Юрия Петровича Ирклиенко в доказывании, что денег не было, вкладчикам "Платинум Банка" следует заранее готовиться к созданию инициативной группы для ведения переговоров и подготовки акций протеста. Как наглядно показала история с банком "Михайловский", Фонд гарантирования просто так не отдаст деньги, которые принадлежат вам по закону, для этого и была создана новая группа", - такой пост опубликован в группе вкладчиков "Платинум банка" в Facebook.

Напомним, согласно правовой экспертизе, банк "Михайловский" необоснованно отнесли к категории неплатежеспособных.

Вкладчики банка "Михайловский" в свою очередь обвиняют Фонд гарантирования вкладов в умышленном блокировании выплат.

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