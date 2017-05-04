Тіло жінки виявили на дачі на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 4 травня. УНН. Минулої доби поліцейським Кіровоградської області вдалося розкрити резонансне вбивство, скоєне ще на початку року в Світловодську. Безвісти зниклу 40-річну світловодчанку задушив знайомий. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник ГУ НП в області Сергій Кондрашенко, повідомляє УНН.
Згідно з інформацією, у лютому поліцейські отримали заяву про безвісти зниклу 40-річну місцеву жительку.
За кілька місяців роботи оперативники з’ясували обставини пригоди. Підозрюваним у неочевидному особливо тяжкому злочині виявився знайомий потерпілої, який посварився з нею через ревнощі, спочатку вдарив жінку, а потім задушив.
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Так, зловмисник, що раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння вбивства, поклав тіло постраждалої до господарської сумки, відніс на територію дачної ділянки родички, закопав у землю та заклав камінням.
Згодом чоловік виїхав до іншої області, де винаймав для себе житло. Вирахувати його поліцейським вдалося після того, як зловмисник здав до ломбарду золоті прикраси, що належали постраждалій.
За скоєне підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.