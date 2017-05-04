Тело женщины обнаружили на даче в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 4 мая. УНН. За прошедшие сутки полицейским Кировоградской области удалось раскрыть резонансное убийство, совершенное еще в начале года в Светловодске. Без вести пропавшую 40-летнюю жительницу Светловодска задушил знакомый. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель ГУ НП в области Сергей Кондрашенко, сообщает УНН.
Согласно информации, в феврале полицейские получили заявление о без вести пропавшей 40-летней местной жительнице.
За несколько месяцев работы оперативники выяснили обстоятельства происшествия. Подозреваемым в особо тяжком преступлении оказался знакомый потерпевшей, который поссорился с ней из-за ревности, сначала ударил женщину, а затем задушил.
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Так, злоумышленник, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение убийства, положил тело пострадавшей в хозяйственную сумку, отнес на территорию дачного участка родственников, закопал в землю и заложил камнями.
Впоследствии мужчина уехал в другую область, где снимал для себя жилье. Вычислить его полицейским удалось после того, как злоумышленник сдал в ломбард золотые украшения, принадлежавшие пострадавшей.
За содеянное подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.