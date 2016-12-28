Тіло рибалки виявили у водоймі на Кіровоградщині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. На Кіровоградщині рятувальники провели пошукові роботи та вилучили тіло загиблого рибалки з водойми. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Кіровоградської області.
Сьогодні, 28 грудня о 09:50 до рятувальників надійшло повідомлення, що у Гайворонському районі житель смт. Завалля, зі слів свідків, на човні вийшов на риболовлю на р. Південний Буг та зник.
Рятувальники провели пошукові роботи та спільно з місцевими жителями смт. Завалля знайшли тіло чоловіка 1963 р.н. й вилучили його з водойми.
Обставини загибелі чоловіка наразі встановлюють фахівці.