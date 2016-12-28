Тело рыбака обнаружили в водоеме в Кировоградской области
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Кировоградской области спасатели провели поисковые работы и изъяли тело погибшего рыбака из водоема. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Кировоградской области.
Сегодня, 28 декабря в 09:50 к спасателям поступило сообщение, что в Гайворонском районе житель пгт. Завалье, по словам свидетелей, на лодке вышел на рыбалку на р. Южный Буг и исчез.
Спасатели провели поисковые работы и совместно с местными жителями пгт. Завалье нашли тело мужчины 1963 г.р. и изъяли его из водоема.
Обстоятельства гибели мужчины сейчас устанавливают специалисты.