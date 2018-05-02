Тіло п'ятирічного хлопчика знайшли у ямі з водою на Донеччині
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 2 травня. УНН. У Донецькій області виявили тіло п'ятирічного хлопчика в ямі з водою у дворі приватного будинку. Про це повідомляють у відділі комунікацій ГУНП в Донецькій області, передає УНН.
"Встановлено, що 29-річна мати загиблого разом зі співмешканцем приїхали на відпочинок у Святогірськ з Краматорська. Через деякий час дорослі помітили відсутність хлопчика і почали його шукати", - зазначили у прес-службі Слов’янського відділу поліції.
Дитину знайшли мертвою в штучному водоймищі у дворі приватного будинку, де відпочивала родина. За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Смерть дитини попередньо кваліфікували як нещасний випадок.
Нагадаємо, у Донецькій області дитина потонула у ямі з водою.