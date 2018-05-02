Тело пятилетнего мальчика нашли в яме с водой в Донецкой области

"Установлено, что 29-летняя мать погибшего вместе с сожителем приехали на отдых в Святогорск из Краматорска. Через некоторое время взрослые заметили отсутствие мальчика и начали его искать", - отметили в пресс-службе Славянского отдела полиции.

Ребенка нашли мертвым в искусственном водоеме во дворе частного дома, где отдыхала семья. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство. Смерть ребенка предварительно квалифицировали как несчастный случай.

Напомним, в Донецкой области ребенок утонул в яме с водой.