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Тело пятилетнего мальчика нашли в яме с водой в Донецкой области

Киев • УНН

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МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 2 мая. УНН. В Донецкой области обнаружили тело пятилетнего мальчика в яме с водой во дворе частного дома. Об этом сообщают в отделе коммуникаций ГУНП в Донецкой области, передает УНН.

Тело пятилетнего мальчика нашли в яме с водой в Донецкой области

"Установлено, что 29-летняя мать погибшего вместе с сожителем приехали на отдых в Святогорск из Краматорска. Через некоторое время взрослые заметили отсутствие мальчика и начали его искать", - отметили в пресс-службе Славянского отдела полиции.

Ребенка нашли мертвым в искусственном водоеме во дворе частного дома, где отдыхала семья. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство. Смерть ребенка предварительно квалифицировали как несчастный случай.

Напомним, в Донецкой области ребенок утонул в яме с водой.

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