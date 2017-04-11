Тіло жінки знайшли в колодязі на Львівщині

“Вчора, у Жовківське відділення поліції м.Львова звернувся 45-річний житель райцентру. Він повідомив, що на території господарства виявив у колодязі тіло своєї 76-річної матері” інформують у прес-службі поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, жінка впала у колодязь, коли набирала воду. Отримані травми спричинили смерть потерпілої на місці пригоди. Тіло пенсіонерки скероване на експертне дослідження. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Нагадаємо, 8 квітня тіло убитого таксиста знайшли у Києві.