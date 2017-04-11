Тело женщины нашли в колодце в Львовской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 75879 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110794 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168973 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124189 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121465 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115059 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106001 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107371 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103823 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159606 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тело женщины нашли в колодце в Львовской области

Тело женщины нашли в колодце в Львовской области

Киев  •  УНН

 • 9401 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 апреля. УНН. На Львовщине, в Жовковском районе в колодце нашли тело женщины. Об этом сообщили, в пресс-службе полиции Львовской области, передает УНН.

“Вчера, в Жовковское отделения полиции Львова обратился 45-летний житель райцентра. Он сообщил, что на территории хозяйства обнаружил в колодце тело своей 76-летней матери ”, -информируют в пресс-службе полиции Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, женщина упала в колодец, когда набирала воду. Полученные травмы повлекли смерть потерпевшей на месте происшествия. Тело пенсионерки направлено на экспертное исследование. По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Напомним, 8 апреля тело убитого таксиста нашли в Киеве .

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