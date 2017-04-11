Тело женщины нашли в колодце в Львовской области

“Вчера, в Жовковское отделения полиции Львова обратился 45-летний житель райцентра. Он сообщил, что на территории хозяйства обнаружил в колодце тело своей 76-летней матери ”, -информируют в пресс-службе полиции Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, женщина упала в колодец, когда набирала воду. Полученные травмы повлекли смерть потерпевшей на месте происшествия. Тело пенсионерки направлено на экспертное исследование. По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Напомним, 8 апреля тело убитого таксиста нашли в Киеве .