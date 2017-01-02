Тіло чоловіка виявили в річці на Одещині
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇв. 2 січня. УНН. Вчора, 1 січня, о 21:56 у смт Окни за повідомленням чергового поліції до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на річці Ягорлик виявлено тіло загиблого чоловіка на відстані 1,5 м від берега. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ДСНС в Одеській області.
Рятувальники за допомогою багра дістали тіло з води, яке передали працівникам поліції. Причина смерті та обставини події наразі встановлюються.
Нагадаємо, 29 грудня на спецлінію “102” надійшло повідомлення про загоряння одного з будинків у смт Овідіополь. Під час перевірки зазначеної інформації в одній із кімнат був виявлений обгорілий жіночий труп, в іншій — тіло дитини.