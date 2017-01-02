Тіло чоловіка виявили в річці на Одещині

Рятувальники за допомогою багра дістали тіло з води, яке передали працівникам поліції. Причина смерті та обставини події наразі встановлюються.

Нагадаємо, 29 грудня на спецлінію “102” надійшло повідомлення про загоряння одного з будинків у смт Овідіополь. Під час перевірки зазначеної інформації в одній із кімнат був виявлений обгорілий жіночий труп, в іншій — тіло дитини.